ووفقا للتقرير، جاءت الإمارات في المركز الثاني عالميا في مجال العطاء، والثالث عالميا في فرص النمو الاقتصادي، كما حلّت في المركز الثامن عالميا من حيث التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية.

وفي تغريدة رسمية، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذه النتائج "تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات على الساحة الدولية، في ظل سياساتها التنموية والاقتصادية والدبلوماسية، وما حققته من حضور مؤثر واحترام عالمي خلال العقود الخمسة الماضية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "يؤكد التقرير تنامي مستويات الثقة الدولية في النموذج الإماراتي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، بما يعزز دور الدولة كلاعب فاعل في القضايا العالمية والتنمية المستدامة.