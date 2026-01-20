وأضافت أنه "بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي سندخل منطقة مخيم الهول الهول لتأمينها".

من جهتها، كشفت "قسد" في بيان رسمي بشأن مخيم الهول: "بسبب اللامبالاة الدولية تجاه قضية تنظيم داعش الإرهابي، وإخفاق المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته في التعامل مع هذه المسألة الخطيرة، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة الانتشار في محيط مدن شمال سوريا التي تواجه مخاطر وتهديدات متزايدة".

ويضم مخيم الهول آلاف النساء والأطفال من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش.

ورغم أنه ليس سجنا، إلا أنه يمثل تحديا أمنيا وإنسانيا مستمرا، وتصفه منظمات دولية بأنه أحد أكثر المخيمات تعقيداً وخطورة من حيث احتمالات التطرف وإعادة التنظيم.

وأكدت مصادر كردية لوكالة الصحافة الفرنسية انهيارا كاملا للمفاوضات بين الحكومة السورية وقسد.

يأتي ذلك فيما حمّلت مصادر سورية قائد قسد مظلوم عبدي مسؤولية فشل الاجتماع مع الحكومة السورية بحضور الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توم براك بعد تراجعه عن الاتفاق الذي يؤكد وحدة الأراضي السورية.

وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن عبدي رفض منصب نائب وزير الدفاع أو أن يرشّح اسما لمنصب مُحافظ الحسكة.

وأكدت أن الشرع رفض طلب عبدي بأن تبقى محافظة الحسكة تحت إدارة قسد وهدَّد بإبلاغ الأطراف الدولية بأن مظلوم عبدي انسحب من الاتفاق والدولة السورية ستحسم ملف الحسكة بالقوة.