وقال قره يلان مخاطبا أكراد سوريا: "اعلموا أننا لن نتخلى عنكم أبدا. مهما كلف الأمر، لن نترككم وحدكم. في هذه العملية، سنفعل كل ما يلزم، نحن الشعب الكردي بأكمله والحركة".

وتواصل قوى الأمن السورية البحث عن مقاتلين من تنظيم داعش فرّوا من سجن الشدادي، وسط اتهامات لقسد بتسهيل عملية الهروب، وتواصل ايضا محاصرة سجن أقطان قرب الرقة، بعد رفض قسد تسليم إدارة السجن للأمن الداخلي.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" فإن الجيش السوري دفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو محاور الاشتباك جنوب الحسكة، وسط استمرار التوتر في المنطقة وتعهد قوات قسد بالدفاع عن مناطق.

إلى ذلك، حملت مصادر سورية مطلعة قائد قسد مظلوم عبدي مسؤولية فشل الاجتماع مع الحكومة السورية بحضور الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الاميركي توم براك بعد تراجعه عن الاتفاق الذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية.

وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن عبدي رفض منصب نائب وزير الدفاع أو أن يرشح اسما لمنصب محافظ الحسكة.

وأكدت أن الشرع رفض طلب عبدي بأن تبقى محافظة الحسكة تحت إدارة قسد لاتمام الاتفاق وهدد بإبلاغ الأطراف الدولية بأن مظلوم عبدي انسحب من الاتفاق والدولة السورية ستحسم ملف الحسكة بالقوة.