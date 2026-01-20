ودعت "قسد" في بيان الأكراد "للانخراط في صفوف قواتها للتصدي لهجمات القوات السورية المدعومة من تركيا".

وأكدت أن قواتها "تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب".

وكانت "قسد" قد قالت في وقت سابق من يوم الإثنين، إنه رغم وقف إطلاق النار المعلن الأحد، مع القوات الحكومية السورية، فإن الفصائل التابعة لدمشق تستمر في مهاجمة قواتها.

وتتصاعد المخاوف بشأن السجون التي تأوي أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي كانت خاضعة حتى الآن لسيطرة الأكراد، وتم الإبلاغ عن محاولات هروب بالفعل.

واتهمت "قسد" الإثنين، فصائل حليفة للحكومة في دمشق بعدة هجمات في مناطق مختلفة في الشمال الشرقي، ونشرت مقاطع فيديو تظهر حسب قولها إطلاق سراح إرهابيي داعش من السجون التي تسيطر عليها القوات الكردية.

وكان الجيش السوري أعلن الإثنين مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين خلال عمليتي استهداف لتنظيم "العمال الكردستاني".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مساءً عن مصدر عسكري أن الجيش سيطر على مدينة الشدادي.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الجيش السوري دخلت سد تشرين ذو الأهمية الاستراتيجية في محافظة حلب صباح الإثنين، بعد انسحاب مقاتلي "قسد"، وذلك وسط اشتباكات متقطعة في المنطقة المحيطة.

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.

وبموجب الاتفاق، يتعين على قوات "قسد" الانسحاب شرق نهر الفرات كخطوة أولية.

ووفقا لمصادر في دمشق، ينص الاتفاق أيضا على أن تتولى الحكومة السيطرة على محافظتي الرقة ودير الزور من قوات "قسد".

في الوقت ذاته، سيتم دمج مقاتلي قوات "قسد" في هياكل الدولة، بينما ستتولى دمشق السيطرة على حقول النفط والغاز ومعابر الحدود في الشمال الشرقي.