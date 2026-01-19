ونقلت وسائل إعلام عن نتنياهو قوله: "إذا تهورت إيران وضربتنا، سنرد بقوة لم ترها من قبل"، مضيفا: "لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث في إيران، لكنها لن تعود كما كانت".

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية في القطاع، قائلا: "الجنود الأتراك والقطريون لن تطأ أقدامهم أرض غزة".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن المرحلة الثانية من العمليات ستشهد خطوات حاسمة ضد حركة حماس، موضحا أن "حماس سيتم تفكيكها من سلاحها، وستُجرد غزة من السلاح، سواء بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.