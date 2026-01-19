وكان سموتريتش يشارك في مراسم تأسيس مستوطنة ياتزيف في جوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله الإثنين: "في هذه الأيام، يحق لنا تصحيح خطيئة الطرد من شمال السامرة (في إشارة إلى القسم الشمالي من الضفة)، لكن هناك خطيئة واحدة لم نتمكن من تصحيحها بعد، وهي الطرد من جوش قطيف (في إشارة إلى جنوب قطاع غزة). ألم تكن أسوأ مجزرة حدثت للشعب اليهودي منذ المحرقة كافية؟".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف في حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مراسم إقامة المستوطنة الجديدة قرب رام الله، أن الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان هو (يحيى) السنوار. وقطر هي حماس".

وقال: "سيدي رئيس الوزراء إما نحن أو هم. إما سيطرة إسرائيلية كاملة (على قطاع غزة) وتدمير حماس وتشجيع هجرة العدو (من غزة) والاستيطان الإسرائيلي الدائم، أو جعل ثمن الحرب بلا القيمة".

وكان سموتريتش يعلق على الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأردوغان، والوزير القطري علي الذوادي، من أجل المشاركة في "مجلس السلام" الخاص بغزة.

وسيشرف المجلس على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة القطاع مؤقتا، التي تهدف إلى "الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة".

والأحد دعا نتنياهو إلى اجتماع لشركائه في الائتلاف الحاكم، غداة اعتراضه على تركيبة الهيئة التنفيذية التي أعلنها البيت الأبيض لمجلس السلام في غزة.