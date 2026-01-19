وشهد الأسبوع الماضي دخول قافلة المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم 279، محمّلة بـ15 شاحنة ضمّت 291 منصة شحن، بإجمالي وزن بلغ 266 طنا من المساعدات المتنوعة، شملت طرودا غذائية، ومواد ومستلزمات طبية مستهلكة، إلى جانب أجهزة طبية.

وتميّزت هذه القافلة بطابعها النوعي، إذ ضمّت 7 سيارات إسعاف وصهريج مياه واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة الميدانية ودعم الاحتياجات الأساسية داخل القطاع، ضمن مسار الإسناد الإنساني الإماراتي المتواصل.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تشغيل متكاملة يشرف عليها فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش المصرية، حيث يتم تجهيز الشحنات وفرزها وتنظيمها وفق الأولويات الإنسانية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة بصورة منظمة وسريعة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، دخلت دفعات أخرى من المساعدات الإماراتية إلى القطاع، شملت مستلزمات الإيواء من خيام وبطانيات وطرابيل وحقائب إغاثية، إضافة إلى مستلزمات مخصصة لكبار السن والأطفال، دعماً للأسر المتضررة وتلبية للاحتياجات اليومية الأساسية.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3" عبر قوافل برية منتظمة تنطلق من مدينة العريش إلى قطاع غزة، تأكيداً على التزامها الثابت بنهج العطاء والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.