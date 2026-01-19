وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مجرى الليطاني بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز".

وأشارت إلى تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط، لافتة إلى أن ذلك يتزامن مع تحليق متواصل للطيران المسير المعادي في أجواء منطقة النبطية.

من جهته، أكد المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "جرى استهداف مواقع إطلاق، معسكرات عسكرية، وفتحات استخدمت لتخزين وسائل قتالية".

وأوضح: "في إطار الضربات، استهدف الجيش الإسرائيلي معسكرات عسكرية استخدمها تنظيم حزب الله الإرهابي لإجراء تدريبات لعناصره، بهدف التخطيط والتنفيذ لمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل. وكجزء من التدريبات في هذه المعسكرات، خضع المسلحون لتدريبات على الرماية وتدريبات إضافية على استخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة".

وتابع: " كما استهدف الجيش الإسرائيلي فتحات استخدمت لتخزين وسائل قتالية في عدة مواقع عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي، حيث جرى خلال الأشهر الأخيرة رصد نشاط عسكري غير اعتيادي للتنظيم في هذه المواقع. إضافة إلى ذلك، جرى استهداف مواقع إطلاق ومبانٍ عسكرية استخدمها تنظيم حزب الله الإرهابي لدفع مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".