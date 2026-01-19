وأوضحت حنان أن هناك تنسيقا قائما بين الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى قاطني المخيم، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود عدد من التحديات اللوجيستية التي تعيق العمل الإنساني بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أشارت مديرة المخيم إلى أن المفاوضات المرتقبة خلال الفترة المقبلة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد"، مظلوم عبدي، ستتناول عدة ملفات حساسة، من بينها أوضاع السجون والمخيمات في شمال شرقي سوريا، وعلى رأسها مخيم الهول.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر سورية أخرى لـ"سكاي نيوز عربية" أن قوات خاصة تابعة للتحالف الدولي ستتولى مهام استلام سجن الهول من قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، في خطوة تعكس تغيرات محتملة في آلية إدارة الملف الأمني في المنطقة.