ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الاتفاقات قيد البحث مع سوريا تشمل انسحابا من 9 مواقع عسكرية سيطرت عليها إسرائيل في الجولان".

وأضافت: "من بين البنود الخلافية في المحادثات بين سوريا وإسرائيل وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط دمشق".

وبحسب المصادر، "هناك نقاشات حول انسحاب إسرائيلي من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ مقابل ضمانات أمنية من دمشق".

ونقلت الصحيفة تحذيرا عن الجيش الإسرائيلي من "بند محتمل يقضي بتقييد الضربات الإسرائيلية داخل سوريا بما يهدد بتعاظم قوة حزب الله".

وبحسب الجيش فإن "أي تقييد للعمليات قد يسمح بإعادة فتح ممرات تهريب السلاح من إيران والعراق إلى حزب الله عبر سوريا".

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا، للتوصل إلى اتفاق من شأنه استقرار الوضع الأمني على حدودهما، وربما يكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مستقبلا.