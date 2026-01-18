وقال براك: "لقد اجتمع الآن قائدا سوريا العظيمان، مدفوعان برؤية مشتركة لتحرير بلادهما وشعبهما من الظلم، لرسم مستقبل أفضل لجميع السوريين. يمثل هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار نقطة تحول محورية، حيث يتبنى الخصمان السابقان الشراكة بدلاً من الانقسام".

وأشار إلى موقف الولايات المتحدة تجاه الأكراد، قائلا: "أكد الرئيس الشرع أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا، وتتطلع الولايات المتحدة إلى دمج شريكنا التاريخي في الحرب ضد داعش بسلاسة مع أحدث عضو في التحالف الدولي، بينما نمضي قدماً في المعركة المستمرة ضد الإرهاب".

وتابع براك: "يبدأ الآن العمل الشاق لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية دمج شاملة، وتقف الولايات المتحدة بقوة إلى جانب هذه العملية في كل مرحلة، حيث نحمي مصالحنا الأمنية الوطنية الحيوية في دحر فلول داعش وندفع بخطة الرئيس ترامب الطموحة للسلام في الشرق الأوسط".

واختتم: "تشعر الولايات المتحدة بتشجيع خاص إزاء هذا المسعى المستمر لمواجهة تهديدات داعش، الأمر الذي سيسهل اندماج شركائنا الأكراد على المدى الطويل بشكل كامل في سوريا موحدة وشاملة تحمي مصالح وحقوق جميع مواطنيها، مع تعزيز الأهداف المشتركة للمصالحة والوحدة الوطنية من خلال دمج مسارات المصالح المتميزة في مسار واحد متماسك للمضي قدماً".