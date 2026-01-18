وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس" إن "الهجوم على القائد العظيم لبلادنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني"، وذلك غداة تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا فيها إلى "البحث عن قيادة جديدة في إيران"

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتصريحات الأميركية الداعمة لها، إضافة إلى تهديدات متبادلة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، بدأت خدمات الإنترنت تعود بشكل محدود في إيران، يوم الأحد، بعد حجب شبه كامل استمر عشرة أيام، وفق ما أفادت منظمة "تبلوكس"المتخصصة في رصد حركة الإنترنت.

وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت قيودا غير مسبوقة على الإنترنت مع تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر الماضي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى حراك سياسي مناهض للسلطات.

وقالت منظمات حقوقية إن حجب الإنترنت جاء للتعتيم على حملة قمع أسفرت عن مقتل الآلاف، في حين تؤكد السلطات الإيرانية أن التظاهرات تحولت إلى "عمال شغب"مدعومة من الخارج.

وأفادت "نتبلوكس"بعودة جزئية لبعض الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمات غوغل وتطبيقات المراسلة، وسط قيود مشددة، فيما أفاد مستخدمون بإمكانية إرسال واستقبال رسائل عبر تطبيق "اتساب"