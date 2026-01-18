وأضاف الشرع أن جميع الملفات العالقة مع قوات قسد سيتم حلها، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات السورية الشرقية الثلاث.

كما أوصى الرئيس السوري العشائر في منطقة الجزيرة بفتح المجال لتنفيذ بنود الاتفاق. وكشف أنه سيتم تطبيق بنود وقف إطلاق النار الآن.

وأشار الشرع على أنه "سيتاح للمواطنين في المحافظات السورية الشرقية الثلاثة المشاركة في الانتخابات".

وفق وقت سابق، ذكر تلفزيون سوريا نقلا عن مسؤول سوري رفيع المستوى أن الشرع وجه دعوة رسمية إلى قائد "قسد" للمشاركة في الاجتماع مع المبعوث الأميركي، توم باراك، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وإطلاق مسار تفاهم سياسي وأمني.

وأكد الشرع خلال لقائه باراك أهمية سيادة سوريا على كامل أراضيها، وفق ما أعلنت الرئاسة، بينما تحرز القوات الحكومية تقدما بمواجهة القوات الكردية التي تنسحب تباعا من مدن ومنشآت استراتيجية في شمال البلاد وشرقها.