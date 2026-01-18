وأفادت وسائل إعلام كردية، يوم الأحد، بوجود مشاورات واتصالات تتعلق بلقاء محتمل بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، دون تأكيد حدوث زيارة فعلية إلى العاصمة دمشق.

وأفاد مصدر خاص لشبكة "رووداو" الإعلامية بأنأسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، أرسل عدة مقترحات إلى قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والرئيس أحمد الشرع، أجريا اتصالًا هاتفيًا.

ووفقا للمصدر، فإن زيارة مظلوم عبدي إلى دمشق لم تتم اليوم، مضيفا: "لن نصدر بيانًا حول مضمون الرسالة".

وحول نتائج الاتصال الهاتفي بين عبدي والشرع، أوضح المصدر أن "هناك احتمالية لإعلان وقف إطلاق النار وزيارة مظلوم عبدي إلى دمشق في المستقبل القريب".

وفي الأثناء، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع استقبل في دمشق المبعوث الأميركي توم براك، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، مؤكدة أن اللقاء تناول وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الحالية، إلى جانب استمرار التنسيق في مكافحة الإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وآخر التطورات الإقليمية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "قسد" والجيش السوري في ريفي حلب الشرقي والرقة الجنوبي، وأسفرت عن سقوط قتلى، لم يعرف عددهم بدقة، إلى جانب سيطرة القوات السورية على عدد من المناطق، شملت مواقع وحقول نفط وغاز في محافظة دير الزور.