وكتب ماكرون على منصة إكس: "أبديت له قلقنا حيال التصعيد في سوريا واستمرار الهجوم الذي تقوده السلطات السورية".

وأضاف: "من الضروري وقف إطلاق النار بشكل دائم، وينبغي التوصل إلى اتفاق حول دمج قوات سوريا الديمقراطية (ذات الغالبية الكردية) في الدولة السورية"، تنفيذا لاتفاق العاشر من مارس 2025.

تدور اشتباكات منذ أيام بينالجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، بسبب خلافات حول تنفيذ اتفاقات برعاية دولية تقضي بإعادة انتشار القوات ودمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وتتركز التوترات في ريفي حلب والرقة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، في ظل تصاعد التحركات العسكرية والسيطرة على مواقع وبلدات استراتيجية.