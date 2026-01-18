ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مصدر في "قسد" أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في طريقه إلى دمشق، حيث سيجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكر تلفزيون سوريا، نقلا عن مصادر خاصة، أن اللقاء بين الشرع وعبدي سيتم بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك.

ونقل تلفزيون سوريا عن مسؤول سوري رفيع المستوى أن الرئيس أحمد الشرع وجّه دعوة إلى قائد "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مظلوم عبدي، للمشاركة في اجتماع مرتقب مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من الاشتباكات العنيفة بين قسد والجيش السوري في ريفي حلب الشرقي والرقة الجنوبي، أدت إلى سقوط عدد غير معروف من القتلى، وسيطرة القوات السورية على العديد من المناطق بما في ذلك حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور.

كما تأتي بعد زيارة قام بها عبدي إلى إقليم كردستان العراق، التقى خلالها بالمبعوث الأميركي الخاص توم براك.