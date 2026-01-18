وقالت 3 مصادر أمنية، اليوم الأحد إن القوات السورية، التي تخوض اشتباكات مع قوات يقودها الأكراد، سيطرت على حقل العمر النفطي، وهو الأكبر في سوريا، وحقل كونيكو للغاز في شرق البلاد.

وبذلك تكون القوات السورية قد سيطرت على 4 حقول نفطية، منذ بدء العمليات العسكرية أمس السبت، حيث كانت قد سيطرت على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة بالقرب من مدينة الطبقة.

وقالت الشركة السورية للبترول إن القوات السورية سيطرت على حقلي الرصافة وصفيان، وإن من الممكن عودتها للعمل.

ولا تزال السلطات الكردية تسيطر على مناطق رئيسية ذات غالبية عربية من السكان في شرق البلاد حيث يوجد أيضا بعض من أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجيش سيطر على مدينة الطبقة بالشمال والسد المجاور لها، بالإضافة إلى سد الحرية المعروف سابقا باسم سد البعث، غرب مدينة الرقة السورية، وذلك بعد طرد المقاتلين الأكراد من تلك المناطق.

وكان الجيش السوري قد أعلن، الأحد، السيطرة على مطار الطبقة العسكري وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منه، كما سيطر على بلدتي رطلة والحمام بريف الرقة.

وأمس السبتـ قالت الهيئة إن قوات الجيش بسطت سيطرتها بالكامل على مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وبلدة دبسي عفنان غرب الفرات، ضمن عمليات قالت إنها تهدف إلى تأمين المنطقة.

وأضافت أن الجيش سيطر على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، إضافة إلى مطار الجراح العسكري، مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تركت ذخائر في محيط المطار عقب انسحابها، وفق ما نقلته سانا.