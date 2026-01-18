وأعلنت مديرية الإعلام بالرقة في سوريا، الأحد، انقطاع المياه بشكل كامل عن المدينة "بعد تفجير تنظيم قسد الأنابيب الرئيسية للمياه المغذية للمدينة والممتدة على طول الجسر القديم".

من جانبها، أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية جددت استهداف مدينة دير الزور بقذائف الهاون.

كان الجيش السوري قد أعلن، الأحد، السيطرة على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات، بعد طرد المقاتلين الأكراد.

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش السوري أن الأخير سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية في الشمال، وعلى سد الفرات بعد طرد القوات الكردية من تلك المناطق.

من جانبها، ذكرت مديرية الإعلام الحكومي في دير الزور أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة الأحياء السكنية في قرية الطيبة شرقي دير الزور.

كما أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات قسد قصفت الأحياء السكنية في مدينة دير الزور بقذائف الهاون.

وكان الجيش السوري قد أعلن، الأحد، السيطرة على مطار الطبقة العسكري وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منه.

وأوضح الجيش أنه سيطر على مطار الطبقة العسكري بشكل كامل، وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

كما ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قواته فرضت سيطرتها على سد المنصورة (سد البعث سابقا)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، وأصبحت تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات.