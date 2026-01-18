وأوضح الجيش السوري، أنه سيطر على مطار الطبقة العسكري بشكل كامل، وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

كما ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قواته فرضت سيطرتها على سد المنصورة (سد البعث سابقا)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، وأصبحت تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات.

في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية دخول الجيش السوري إلى مدينة الطبقة غرب الفرات، مبينة أن قواتها "لا تزال في مواقعها، وقد تم تمشيط مدينة المنصورة بالكامل من أي خلايا حاولت المساس بالأمن".