وأوضح مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي، في تصريح لسكاي نيوز عربية: "دمشق تمد يدها إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية وتدعوها إلى اتخاذ قرار شجاع بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق 10 آذار".

وأضاف إدلبي: "كان هناك مماطلة في تنفيذ الاتفاق ما تسبب في مقتل الكثير من المدنيين السوريين بسبب هجمات مجموعات غير منضبطة من قسد، فضلا عن تأخير برامج التنمية في مناطق قسد بسبب تأخير الاندماج".

ودعا قوات سوريا الديمقراطية للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وضبط المجموعات غير المنضبطة.

وأشار إدلبي إلى أنه "ليس هناك أي حديث عن إعادة فرض عقوبات على سوريا أو الحكومة السورية".

وبين أن دمشق تتناقش مع الولايات المتحدة بشأن كيفية الدفع لقوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاق آذار (مارس) بشكل سريع وآمن، مع الحفاظ على البنية الأساسية لمكافحة تنظيم داعش.

وبشأن الموقف الأميركي، ذكر إدلبي أن موقف واشنطن يتوافق في جوهره مع موقف الحكومة السورية وهو الوصول لطريقة سلمية لتوحيد سوريا ووقف فوضى السلاح، وإعادة دمج كافة المجموعات والفصائل العسكرية ضمن مؤسسة عسكرية وطنية.