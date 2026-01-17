وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن بلاده ترحب بالجهود الجارية من جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي إلى الحل عبر الحوار.

ودعى كوبر القوات الحكومية السورية إلى وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.

وأوضح ، في بيان، أن ملاحقة تنظيم داعش بقوة وتطبيق ضغط عسكري متواصل يتطلبان تنسيقا وتعاونا وثيقا بين الشركاء السوريين وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف.

وأضاف أن السلام الداخلي في سوريا، ومع جيرانها، عنصر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في عموم المنطقة.