ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، عن نعيم قاسم قوله إن لبنان لم يحقق الاستقرار بسبب "بث السم من بعض القوى التي تخدم إسرائيل وأميركا ولا تخدم وطنها"، معتبرا أن هذه الأطراف تعيق تعافي البلاد وتكرس حالة عدم الاستقرار.

وأضاف أن الدولة اللبنانية أصبحت مسؤولة بشكل كامل عن إدارة شؤون البلاد، مشددا على أن تنفيذ الاتفاقات يتم بمرحلة واحدة لا مجزأة، وأن القرار الدولي 1701 وحصرية السلاح "شأن لبناني بحت" ولا علاقة لإسرائيل بهما، وفق قوله.

وانتقد قاسم أداء وزير الخارجية، معتبرا أنه "عطل الدبلوماسية التي تدافع عن لبنان" ويعمل، بحسب تعبيره، "خلافا لسياسة الحكومة والعهد"، داعيا الحكومة إلى معالجة هذا الخلل عبر تغييره أو إلزامه بالموقف الرسمي.