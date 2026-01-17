وقال قرقاش في منشور على حسابه في "إكس": "السابع عشر من يناير سيظل محطةً من محطات العزم والهِمّة في مسيرة الوطن؛ أرادوه يومًا مظلمًا لدولة الإمارات، فإذا به شاهدٌ على حزم القيادة، وصلابة الدولة، وتماسك المجتمع. خرج الوطن أقوى، وأكثر منعةً وعزّة".

وتابع: "جميعنا، بلا استثناء… حزبنا الإمارات".

وتحيي دولة الإمارات، السبت، الذكرى الرابعة ليوم 17 يناير "يوم العزم" الذي يرسخ قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بقوة الدولة وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات كجزء أساسي من التخطيط للمستقبل.

وترمز المناسبة إلى توحد دولة الإمارات قيادة وشعبا أمام أي تهديد يطال أمنها، وذلك بهمة أبنائها الذين يمثلون صمام الأمان لردع كل غاشم معتدي، متسلحين بقدرات دفاعية متطورة وعالية، وعلاقات معززة بتحالفات يمكن الوثوق بهم في الأزمات.