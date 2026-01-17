ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي يشهد وقف إطلاق نار هشا منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، إن القاهرة تدرس الوثائق الواردة بشأن المجلس، موضحا أن تشكيله يأتي ضمن استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2803، برئاسة ترامب وعضوية 25 من قادة دول، من بينها مصر.

وأضاف أن التطورات الأخيرة شملت الملف الفلسطيني وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها ترامب، إلى جانب تواصل مرتبط بقضية مياه النيل، مشيرا إلى تقدير القاهرة لاهتمام واشنطن بهذا الملف، مع تأكيد الثوابت المصرية القائمة على مبدأي الإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، ورفض الحلول الأحادية في قضايا حوض النيل.

وتناول اللقاء أيضا تطورات الأوضاع في غزة والسودان والقرن الأفريقي، والتوقيع على مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين مصر والبوسنة والهرسك في مجالات دبلوماسية واقتصادية.