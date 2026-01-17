وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية إن الاتصال بين أردوغان وترامب تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في الصناعات الدفاعية، وخطوات تعزيز التبادل التجاري، إلى جانب التطورات في قطاع غزة وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وكان أردوغان قد شدد، في تصريحات سابقة، على أن أي قوة دولية أو آلية أمنية في غزة لن تنجح في كسب ثقة الشعب الفلسطيني من دون مشاركة تركيا، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات تاريخية مع الفلسطينيين، وقنوات دبلوماسية وأمنية مع إسرائيل، إضافة إلى ثقلها الإقليمي كعضو في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح الرئيس التركي أن مجلس السلام المقترح يحتاج إلى أطراف "تتمتع بالشرعية على الأرض"، مؤكدا أن غياب تركيا عن أي ترتيبات من هذا النوع سيضعف فرص نجاحها.

وتأتي هذه الدعوة في إطار مساع تقودها الإدارة الأميركية ضمن مقترح أوسع لإطلاق ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في غزة، عقب اتفاقات سلام سابقة توسطت فيها واشنطن، وتقضي بإنشاء آلية دولية لضمان الأمن وإدارة مرحلة ما بعد الحرب، بما يشمل إعادة الإعمار.