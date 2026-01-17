وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "نعلن عن بسط سيطرتنا على مدينة مسكنة شرق حلب بشكل كامل، وبدأت قواتنا التوجه نحو بلدة دبسي عفنان"، مشيرة إلى أن الجيش يواصل بسط سيطرتها على منطقة غرب الفرات.

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أنه تم كذلك السيطرة على 34 قرية وبلدة بريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى السيطرة على مطار الجراح العسكري في محافظة حلب.

ونشرت وكالة "سانا" لقطات لدخول الجيش السوري لدير حافر ومسكنة وبلدة المهدومة، وكذلك إلى بلدات وقرى أخرى، كما نشرت لقطات للجيش داخل مطار الجراح العسكري، مشيرة إلى أن قوات قسد تركت العديد من الذخائر في محيط المطار.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش السوري أنه بدأ بدخول بلدة دبسي عفنان، غرب الفرات، رغم وقوع اشتباكات مع عناصر من قوات قسد قرب مدينة مسكنة.

توتر بين قسد والجيش

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في منشور على لسانا على إكس "المئات من عناصر تنظيم قسد يسلمون أنفسهم للجيش".

في الأثناء، قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن "الجيش السوري دخل دير حافر ومسكنة قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا وهو ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بعواقب خطيرة".

ودعت "قسد" القوى الدولية الراعية للاتفاق مع الحكومة السورية إلى "التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع".

وفي وقت لاحق، قالت وكالة "سانا" إن "قوات قسد تخرق الاتفاق وتستهدف دورية للجيش العربي السوري قرب مدينة مسكنة وهو ما أدى لاستشهاد جنديَّيْن وإصابة آخرين".

وقالت قسد في "تحديث" لها إن مدينة مسكنة "تشهد في هذه الأثناء اشتباكات نتيجة الخروقات التي ارتكبتها حكومة دمشق لبنود الاتفاق المتفق عليه برعاية دولية".

وأضافت "إن وقف الاشتباكات يتطلب توقف هذه الخروقات الالتزام الكامل بالاتفاق من قبل دمشق، وذلك حتى إتمام انسحاب مقاتلينا من مدينتي مسكنة ودير حافر وفق ما تم التوافق عليه".

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، بسط سيطرة الجيش على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل كامل.

وصرحت هيئة العمليات أن قوات الجيش العربي السوري تعمل على تأمين المدينة وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية.

وأضافت أنه تم البدء بالتوجه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت طلائع الجيش السوري بدأت، صباح اليوم السبت، الدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداءً بمدينة دير حافر في شرقي حلب، حيث تمت إزالة السواتر الترابية في مدخل المنطقة استعدادا لانتشار الجيش في المنطقة، بحسب الإخبارية السورية.

وفي وقت سابق، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صباح اليوم، من منطقتي دير حافر ومسكنة عقب إعلان رسمي لقائدها العام مظلوم عبدي، لتدخل القوات الحكومية السورية إلى المنطقتين وتنتشر فيهما، وذلك وفق تفاهمات جرت بوساطة أميركية.