فقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت الوكالة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت شرقي دير البلح ومخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة.

كما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية شرق مدينة خان يونس، وشمال مدينة رفح جنوبا.

وأطلقت الآليات العسكرية الاسرائيلية والطيران المروحي النيران المكثفة على شرقي خان يونس، وصوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى 463، وإجمالي الإصابات إلى 1,269.

ورغم دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ، منذ يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر أدت إلى مقتل 20 فلسطينيا.