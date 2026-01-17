وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه "نهيب بأهلنا المدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات (المحددة مسبقاً) بريف حلب الشرقي، إلى حين انتهاء الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظاً على سلامتكم".

وأكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري "لن يتم استهداف تنظيم قسد أثناء انسحابه".

وقال مصادر محلية في منطقة دير حافر لـ(د ب أ) "يلف المدينة هدوء مع دخول توقيت سحب قوات قسد من المدينة باتجاه مدينة الرقة، ولم يلحظ تحرك للقوات".

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية "سيبدأ تنفيذ انسحاب قوات قسد من غرب الفرات ابتداء من صباح اليوم السبت، وبعدها ستبدأ قوات الجيش العربي السوري بدخول المنطقة".

ونزح عشرات الآلاف من المدنيين من مدينتي دير حافر ومسكنة باتجاه مناطق الجيش السوري وباتجاه محافظة الرقة بعد فتح الجيش السوري ممر من في قرية حميمة غربي مدينة دير حافر إلا أن قوات قسد منعت الأهالي من التوجه إلى المعبر، الأمر الذي دفعهم للخروج عبر طرق زراعية ترابية وممرات مائية.

وقد بدأ الجيش السوري عمليات قصف مركزة في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي على مواقع قسد مساء أمس الجمعة.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان "بدأ ردّنا على مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية وفلول النظام البائد الحليفة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر التي تم تعميمها قبل قليل".

وأكدت هيئة العمليات أن "هذه المواقع تعتبر قواعد عسكرية لتنظيم قسد وحلفائه، انطلقت منها الطائرات الانتحارية الإيرانية باتجاه أهلنا بمدينة حلب، ولها دور كبير بقصف ريف حلب الشرقي ومنع الأهالي من مغادرة المنطقة".