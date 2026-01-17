وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولين أميركيين كبار يشعرون بالقلق من أن يؤدي هجوم عسكري سوري جديد ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى حملة أوسع نطاقا ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة، مما يهدد بزعزعة استقرار سوريا وزيادة الانقسام بين شريكين أمنيين أميركيين رئيسيين يقاتلان تنظيم داعش.

ووفق الصحيفة، فقد قدرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن الشرع يخطط لعملية واسعة النطاق ومتعددة الجبهات، بدعم من الجيش التركي، ضد قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي، وربما تمتد عبر نهر الفرات إلى شمال شرق سوريا، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وذكرت أن واشنطن هددت بإعادة فرض عقوبات قانون قيصر على الحكومة السورية إذا مضت دمشق قدما في الهجوم الأوسع نطاقا

ومن شأن هذه العملية أن توسع نطاق القتال إلى شمال شرق سوريا حيث تنتشر معظم القوات الأميركية.

وبينت الصحيفة أنه في مؤشر على مدى خطورة الوضع، وصلت قوات عسكرية أميركية الجمعة إلى دير حافر للقاء الشركاء السوريين بعد أيام من الاشتباكات الدامية، وفقا للمتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز.

ويخشى المشرعون والمسؤولون العسكريون الأميركيون بشكل خاص من أنه إذا امتد القتال إلى شمال شرق سوريا، فإن المقاتلين الأكراد السوريين الذين يحرسون مئات من سجناء تنظيم داعش في منشآت في جميع أنحاء المنطقة سيتركون مواقعهم، مما يؤدي إلى هروب العديد منهم.

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في وقت سابق، الجمعة، سحب قواتها من شرق حلب إلى شرق الفرات بهدف إبداء حسن النية في إتمام عملية الاندماج داخل جسم الدولة السورية.

وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن قواته ستنسحب من شرق حلب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة جاءت "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبدائنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من (مارس) آذار".

في المقابل، رحبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب قسد من مناطق التماس غربي الفرات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وكشفت هيئة العمليات في الجيش السوري أن الأخير لن يستهدف قوات سوريا الديمقراطية أثناء انسحابها.

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن الهيئة قولها: "نتابع عن كثب الواقع الميداني في العمليات بعد إعلان قائد تنظيم قسد بخصوص انسحاب قواته من غرب الفرات".

وتابعت الهيئة: "قواتنا جاهزة للدخول إلى المنطقة لإعادة بسط الاستقرار وبسط سيادة الجمهورية العربية السورية، والتمهيد لعودة الأهالي لمنازلهم وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها".

وأردفت: "نتابع تطبيق تنظيم قسد للقرار المعلن عنه، ومستعدون لكافة السيناريوهات".

وكان الجيش السوري قد أعلن عملية عسكرية على "مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام السابق الحليفة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر".

فيما ذكرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن مدينة دير حافر شرقي حلب تتعرض لقصف عنيف من القوات السورية.