وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن قواته ستنسحب من شرق حلب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة جاءت "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبدائنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من (مارس) آذار".

في المقابل رحبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب قسد من مناطق التماس غربي الفرات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وكان الجيش السوري قد أعلن عملية عسكرية على "مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام السابق الحليفة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر".

فيما ذكرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن مدينة دير حافر شرقي حلب تتعرض لقصف عنيف من القوات السورية.

وقبل ذلك، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، مرسوما رئاسيا يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وجاء في المرسوم أن الدولة "تلتزم بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية".

وأضاف: "تعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي".

وتابع: "يلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".

وأكدت المادة الخامسة من المرسوم أن "عيد النوروز يعد عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي".

وأبرزت المادة السادسة: "تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، ويحظر قانونا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويعاقب كل من يحرض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة".

هذا وقال الشرع، بعد إصدار المرسوم، في كلمة إلى الأكراد: "إن الله قد رفع الصلاح والتقى على حساب الانتماء، فلا والله لا فضل لعربي ولا كردي ولا تركي ولا غيره إلا بتقوى الله وصلاح المرء، أيا كان قومه".

وأضاف: "يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد، فوالله من يمسكم بشر فهو خصيمنا إلى يوم الدين، المحيا محياكم، وإنا لا نريد إلا صلاح البلاد والعباد والتنمية والإعمار ووحدة البلاد".