وأضاف الزبيدي، في منشور له عبر "فيسبوك"، أن الجنوب دخل مرحلة جديدة و"لن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا".

وبين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أن "الجنوب دخل مرحلة جديدة عنوانها الثبات ووحدة الصف وفرض الإرادة الشعبية".

وأوضح الزبيدي أن "مليونية عدن تعبر عن تطلعات الشعب المشروعة واستعادة دولته".

كما أشار إلى أن "مليونية عدن تؤكد تمسك شعب الجنوب بالبيان السياسي والإعلان الدستوري كمسار وطني جامع".

واعتبر أن "مليونية عدن تمثل رسالة سياسية حاسمة بأن صوت الجنوب لا يمكن تجاهله".