وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد "بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع بابلو كويرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وتناول الجانبان، خلال الاتصال، أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بتطور العلاقة الثنائية بين البلدين، معربا عن تمنياته لجمهورية الأرجنتين وشعبها دوام التقدم والازدهار.