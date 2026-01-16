ورفع المحتجون أعلام دولة الجنوب السابقة وصور عيدروس الزبيدي وهتافات ضد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.

وتوافد المحتجون من عدة محافظات جنوبية إلى ساحة العروض في مدينة عدن للتأكيد على تمسكِهم بالمجلس الانتقالي مُمثِّلا لقضية الجنوب.

كما طالبوا بعودة وفد المجلس إلى عدن، مُحذرين من تداعيات ما اعتبروه تدخلات قد تقود إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ونددوا أيضا بالإجراءات، التي وصفوها بـ"الإقصائية"، والتي أقدم عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.