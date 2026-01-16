ونقلت وكالة "سانا" عن الهيئة قولها: "بادروا بالانشقاق عن تنظيم قسد، وطنكم يرحب بكم بأي وقتٍ ومكان، فمشكلتنا كانت وما زالت مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، الذين يريدون استهداف الأهالي وتدمير المجتمع السوري".

وتابعت: "سارعوا بالانشقاق عن هذا التنظيم وعودوا إلى دولتكم وأهلكم".

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، الجمعة، أن بلاده تحافظ على الاتصالات مع كافة الأطراف في سوريا وتعمل لمنع التصعيد، واستئناف مفاوضات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكتب براك في حسابه على منصة "إكس": "تحافظ الولايات المتحدة على اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف في سوريا وتعمل على مدار الساعة لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد والعودة إلى محادثات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

وتشهد محاور التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري شرقي حلب تحركات وتعزيزات عسكرية، عقب إعلان دمشق مناطق سيطرة قسد غرب الفرات مناطق عمليات عسكرية، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية.