وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت نقلا عن مصادر عسكرية أوروبية وأمنية عراقية بأن آلاف المقاتلين العراقيين تسللوا خلال الأسابيع الماضية إلى داخل إيران لمساندة قوات الأمن الإيرانية في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت تقارير إن نحو خمسة آلاف مُقاتل من ميليشيات عراقية مُوالية لطهران دخلوا إلى الأراضي الإيرانية عبر معبرين حدوديين في جنوب العراق.

كما أكد مصدر عسكري أوروبي أن المقاتلين عبروا الحدود إلى إيران تحت ذريعة أداء زيارات دينية.

تعليقا على هذه الأنباء، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حسين علاوي لـ"سكاي نيوز عربية": "الحكومة العراقية أصدرت بيانا فيما يخص الصراع الحالي والتطورات في إيران.. وأكدت أننا لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أي دولة جارة".

وأضاف: "ما يروج ليس إلا أخبار.. هذه معلومات تحاول زج العراق بمكان خطر.. تقارير تسلسل مسلحين عراقينين لإيران هي مضللة تهدف لتضليل الرأي العام الدولي والإقليمي".

وأبرز أن "الجانب الإيراني لديه قدرات وليس بحاجة لدعمه من قبل العراق"، مشددا على أن بلاده "ملتزمة بالمعاهدات الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "الأجهزة الأمنية العراقية تعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الشعب".

وأبرز أن "هناك استقرار في العراق ونحن نترقب تشكيل الحكومة العراقية والتوافق على رئيس الجمهورية".