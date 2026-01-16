وكتب براك في حسابه على منصة "إكس": "تحافظ الولايات المتحدة على اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف في سوريا وتعمل على مدار الساعة لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد والعودة إلى محادثات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

وكان براك، قد التقى السبت الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، حيث جرى بحث التطورات الأخيرة في مدينة حلب، إلى جانب المسار الأوسع للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكداً أن واشنطن ترى في هذه المرحلة فرصة محورية لبناء دولة سورية موحدة.

وتشهد محاور التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري شرقي حلب تحركات وتعزيزات عسكرية، عقب إعلان دمشق مناطق سيطرة قسد غرب الفرات مناطق عمليات عسكرية، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية.