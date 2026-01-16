ووفق ما ذكر الجيش في بيان، فقد شملت الأهداف مستودعات أسلحة تابعة للجماعة، بالإضافة إلى "بنى تحتية إضافية استخدمت لشن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وتابع البيان أن أنشطة حزب الله في المواقع المذكورة تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان.

وأفاد سكان المناطق المجاورة بوقوع انفجارات قوية هزت منازلهم، وقالت مصادر أمنية لبنانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارتين جويتين على الأقل، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات محتملة.

وفي إطار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المعمول به منذ نهاية نوفمبر 2024، كان من المقرر نزع سلاح حزب الله.

وقد انتهى في نهاية ديسمبر موعد نهائي رئيسي لنزع سلاح حزب الله، وهو ما كلفت الحكومة اللبنانية الجيش به.

ووفقا للأرقام الحكومية، قتل أكثر من 300 شخص في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 100 منهم كانوا من المدنيين.