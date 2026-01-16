وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "دخلنا رسميا المرحلة التالية من خطة غزة للسلام المكونة من 20 نقطة!".

وأضاف: "منذ وقف إطلاق النار، ساعد فريقي في تقديم مستويات قياسية من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث وصلت إلى المدنيين بسرعة ونطاق تاريخيين. حتى الأمم المتحدة اعترفت بهذا الإنجاز باعتباره غير مسبوق. وقد مهدت هذه النتائج الطريق لهذه المرحلة التالية".

وأردف الرئيس الأميركي: "بصفتي رئيسا لمجلس السلام، أدعم الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المعينة حديثا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل السامي للمجلس، لإدارة غزة خلال مرحلة انتقالها. هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي".

كما شدد ترامب على ضمان نزع سلاح حركة حماس قائلا: "بدعم من مصر وتركيا وقطر، سنضمن اتفاقا شاملا لنزع السلاح مع حماس، بما في ذلك تسليم جميع الأسلحة وتفكيك كل نفق".

وأكد أنه: "يجب على حماس الوفاء بالتزاماتها فورا، بما في ذلك إعادة الجثمان الأخير إلى إسرائيل، والمضي قدما دون تأخير نحو نزع السلاح الكامل. وكما قلت سابقا، يمكنهم فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لقد عانى شعب غزة طويلا بما فيه الكفاية. لقد حان الوقت الآن".

ويأتي تشكيل المجلس بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضوا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وستعمل اللجنة تحت إشراف مجلس السلام الذي من المتوقع أن يرأسه ترامب. كما تنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.

وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في بيان الخميس: "الكرة الآن في ملعب الوسطاء والضامن الأميركي والمجتمع الدولي لتمكين اللجنة".

ودخلت خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، ما سمح بعودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وإنهاء الحرب في القطاع المحاصر.

واختير علي شعث، وهو مهندس مدني فلسطيني، لقيادة لجنة التكنوقراط، وسيكون عليه القيام بالمهمة الشاقة المتمثلة في توجيه المرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

من المتوقع أن يتولى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من مطلع 2015 حتى نهاية 2020، قيادة العمليات الميدانية لمجلس السلام.

وفقا لموقع "أكسيوس"، من بين الدول المتوقع انضمامها إلى المجلس المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية، وقطر، ومصر، وتركيا.

وبحسب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تنص المرحلة الثانية من الخطة التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، على "إعادة إعمار" قطاع غزة.