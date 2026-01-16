وقال نتنياهو، خلال حديثه مساء الأربعاء، مع والدي آخر رهينة إسرائيلي لا تزال رفاته في غزة، إن اللجنة الفلسطينية الحاكمة، التي أعلن عنها ضمن المرحلة الثانية، ليست سوى "خطوة رمزية"، وليست مؤشرا على التقدم، حسب وصف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وكان والدا الشرطي الإسرائيلي ران جفيلي قد ضغطا في وقت سابق على نتنياهو لعدم المضي قدما في وقف إطلاق النار قبل إعادة رفات ابنهما، بحسب ما أعلنه منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في إسرائيل، أمس الأربعاء.

وأكد نتنياهو لوالدي جفيلي أن إعادة رفات ابنهما لا تزال أولوية قصوى.

وشكل الإعلان عن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ترك الكثير من الأسئلة دون إجابة.

ويشمل ذلك تشكيل اللجنة الإدارية غير السياسية المقترحة من خبراء فلسطينيين، وكذلك "مجلس السلام" الدولي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه تم تنسيق تشكيل اللجنة مع إسرائيل.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المؤلفة من 20 بندا، نزع سلاح حماس وإعادة البناء والحوكمة اليومية.