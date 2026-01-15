وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن من بين القتلى قياديا في الجناح العسكري لحركة حماس، في حين لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على طلب لوكالة رويترز للتعليق.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار التصعيد، رغم سريان وقف إطلاق نار وُصف بالهش منذ أكتوبر الماضي، إذ تشير تقارير إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني وثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخوله حيز التنفيذ.

ووفق تقارير أممية، دمرت إسرائيل مباني واسعة النطاق في قطاع غزة، وأجبرت السكان على النزوح من أكثر من نصف مساحته، بينما لا تزال قواتها متمركزة في أجزاء منه. ويعيش معظم سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في مساكن مؤقتة أو مبان متضررة داخل مناطق محدودة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الثلاثاء، إن أكثر من 100 طفل قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم أطفال سقطوا في هجمات بطائرات مسيرة.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، ولا تزال وجهة نظر الطرفين متباينة للغاية بخصوص قضايا رئيسية، وذلك رغم إعلان ‌الولايات المتحدة دخول ‍المرحلة الثانية من ‍وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس الأربعاء.