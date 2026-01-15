وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في بيان، إن "جمهورية العراق تؤكد موقفها الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة كانت".

وأضاف البيان أن هذا الموقف يأتي “في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما يرافقها من تصعيد وتهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة”.

ودعا العراق الأطراف المعنية إلى "ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وتجنّب التصعيد"، مشددا على ضرورة العمل الجاد على حل الخلافات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.