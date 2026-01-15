وبرر المجلس قراره بما وصفه بـ"مخالفته مبدأ المسؤولية الجماعية، وإخلاله بواجباته الدستورية والقانونية".

واتهم نص القرار البحسني" بإساءة استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة".

وصدر القرار بعد يومين من مشاركة البحسني في اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي عبر الفيديو وتعذره عن الحضور نظرا لظروف صحية.

البحسني يعبّر عن استغرابه

وأعرب اللواء فرج سالمين البحسني، عن استغرابه من قرارات صدرت اليوم بشأن إعادة تشكيل مواقع داخل المجلس، مؤكدا أنها اتُّخذت دون تشاور مسبق أو توافق وطني، وبما يخالف إعلان نقل السلطة.

وقال البحسني إن إعلان نقل السلطة نص على إدارة المجلس وفق مبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق، معتبرا أن القرارات الأخيرة، ولا سيما المتعلقة بموقعه داخل المجلس، تمثل خروجا عن الأسس التي شُكِّل عليها المجلس وتهدف إلى توحيد الصف الوطني.

وأكد تمسكه بروح إعلان نقل السلطة وأهداف المرحلة الانتقالية، مشددًا على رفضه أي إجراءات تنتقص من مبدأ الشراكة الوطنية أو تُفرض بمنطق الأمر الواقع.