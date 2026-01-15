ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات واللافتات المعبرة عن تقديرهم للدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أن هذا الدعم أسهم بشكل ملموس في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في الجزيرة.

وأشاد أبناء سقطرى "بالمشاريع الإماراتية في مجالات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والطرق، إضافة إلى جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية المستدامة، التي كان لها أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين".

وأكد المشاركون أن "دولة الإمارات كانت وما زالت شريكا فاعلا في دعم استقرار وتنمية سقطرى، مجددين تقديرهم للجهود المبذولة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والإنسانية بين الشعبين".