وقال محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "على مدى العقد الماضي، وبالتعاون مع شركائنا اليمنيين وشركائنا في التحالف والمجتمع الدولي، قدّمت دولة الإمارات إسهامات مهمة في تعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة، شملت تحرير عدن، وطرد تنظيم القاعدة من المكلا، وتأمين الساحل الغربي لليمن، والدفاع عن مأرب".

وأضاف: "كانت أهداف دولة الإمارات واضحة: حماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن اليمن واستقراره وسيادته، فضلا عن دعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقد تحقق ذلك بتكلفة كبيرة على بلادي، حيث قدّم بعض جنودنا الشجعان أرواحهم فداءً، كما نفّذ الحوثيون هجوما إرهابيا مميتا على أراضينا".

وتابع: "في الوقت ذاته، سعت دولة الإمارات إلى معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. ولهذا الغرض، قدّمنا أكثر من 8 مليارات دولار أميركي كمساعدات إنسانية وتنموية، لدعم الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني. كما قدّمت دولة الإمارات دعمًا لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من توفير الخدمات الأساسية".

وأبرز المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "في 30 ديسمبر، قررت دولة الإمارات سحب جميع أفرادها العسكريين المتبقين من اليمن. وقد اكتمل هذا الانسحاب الآن. ورغم انتهاء عملياتنا العسكرية في اليمن، فإن تضامننا مع الشعب اليمني يظل راسخًا كما كان دائمًا، وهو يسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار".

وختم بالقول: "وعليه، وفي هذه المرحلة المفصلية بالنسبة لليمن، يجب على المجلس ألا يكتفي بإدارة هذا النزاع بدلا من العمل على حله. فقد حان الوقت لمضاعفة الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".