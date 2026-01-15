وكانت الولايات المتحدة بدأت، الأربعاء، إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد، في خطوة عكست تصاعد التوترات مع إيران، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات عسكرية محتملة على خلفية الاحتجاجات داخل إيران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن وزارة الدفاع (البنتاغون) شرعت الأربعاء في نقل بعض أفرادها من القاعدة "بسبب ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة حملة الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين".

من جانبها، أكدت قطر في بيان رسمي أن "مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".