قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، الخميس، إن مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر تم خفضه بعد تشديده أمس.
وذكر أحد المصادر أن الطائرات الأميركية التي غادرت القاعدة أمس الأربعاء تعود إليها تدريجيا.
وقال المصدران الآخران، وهما دبلوماسيان اشترطا عدم نشر اسميهما، إنه ُسمح أيضا لبعض الأفراد الذين نُصحوا بمغادرة القاعدة أمس الأربعاء بالعودة.
ولم تعلق السفارة الأميركية في قطر عندما اتصلت بها رويترز.
وكانت الولايات المتحدة بدأت، الأربعاء، إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد، في خطوة عكست تصاعد التوترات مع إيران، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات عسكرية محتملة على خلفية الاحتجاجات داخل إيران.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن وزارة الدفاع (البنتاغون) شرعت الأربعاء في نقل بعض أفرادها من القاعدة "بسبب ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة حملة الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين".
من جانبها، أكدت قطر في بيان رسمي أن "مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".