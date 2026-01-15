وقالت قسد في البيان: "في ضوء الوضع الأمني الذي فرضته هجمات فصائل دمشق، وما رافقها من حشود وتهديدات مستمرة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، تحاول خلايا تنظيم داعش الإرهابي استغلال هذا التصعيد لشن هجمات تستهدف السجون التي تضم عناصره".

وأكمل البيان: "قواتنا في حالة جاهزية ويقظة تامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن السجون ومنع أي خروقات أمنية".

وتابع: "السجون آمنة حاليًا وتخضع لسيطرة كاملة. غير أن استمرار هذا الوضع، وما يرافقه من تصعيد عسكري، قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار العام، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن السجون التي تحتجز عناصر داعش، ويهدد بإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر بعد سنوات من التضحيات في مكافحة الإرهاب".

وتُعد هذه السجون من أكثر الملفات الأمنية حساسية في المنطقة، نظرًا لمحاولات التنظيم المتكررة تنفيذ هجمات وعمليات فرار، كان أبرزها الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة عام 2022.

ولا تزال قوات "قسد" تحتفظ بوجود عسكري وإداري واسع في شمال وشرق سوريا، رغم انسحابها من الأحياء الكردية الرئيسية بمدينة حلب.

وتشهد المناطق الشرقية من محافظة حلب تطورات ميدانية متسارعة، في ظل تحركات عسكرية متقابلة حول دير حافر وسد تشرين، دفعت وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط المنطقة، وإعلان المساحة الفاصلة بين دير حافر ومسكنة منطقة عسكرية مغلقة.