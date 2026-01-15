وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، أن تركيا تفضّل معالجة المشكلات في سوريا عبر الوسائل السلمية، لكنه شدد على أن فشل هذه الجهود قد يدفع دمشق إلى خيارات أخرى، من بينها العمل العسكري.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي ردا على سؤال بشأن التوترات والخلافات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في ظل تعقيدات المشهد الأمني والسياسي شمالي سوريا.

وأكد فيدان أن بلاده تتابع التطورات عن كثب، مشددًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد من شأنه أن يفاقم الأوضاع في المنطقة.