ويأتي قرار الرئيس الليبرالي المتطرف عقب خطوة مماثلة اتخذها نظيره الأميركي وحليفه دونالد ترامب الذي أعلنت إدارته الثلاثاء اتخاذ الإجراء نفسه ضد هذه التنظيم الذي تأسس في مصر عام 1928.

وأوضحت حكومة ميلي، الأربعاء، أن قرارها استند إلى "تقارير رسمية تُثبت وجود أنشطة غير مشروعة ذات طابع عابر للحدود تشمل أعمالا إرهابية ودعوات علنية للتطرف العنيف، فضلا عن صلات مع منظمات إرهابية أخرى وتأثيرها المحتمل على جمهورية الأرجنتين".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يعزز آليات منع الإرهاب والكشف المبكر عنه ومعاقبة مموليه، بحيث لا يتمكن أعضاء تنظيم الإخوان وحلفاؤهم من الإفلات من العقاب".

وانحسر حضور الإخوان في السنوات الأخيرة تحت ضغط القوى العربية الكبرى. وصُنف التنظيم "إرهابي" في بعض الدول مثل مصر والسعودية، كما حظره الأردن في أبريل.