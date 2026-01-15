ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن خطة نزع السلاح في قطاع غزة "ستتم على مراحل".

وتتضمن خطة نزع سلاح حماس بحسب "أكسيوس" تدمير البنى العسكرية التحتية من أنفاق ومصانع أسلحة.

كما تتضمن الخطة أيضا نزع أسلحة ثقيلة كالقاذفات والصواريخ ووضعها في أماكن لا تستخدم ضد إسرائيل.

ووفق الموقع فإن خطة نزع السلاح تتضمن بحث إمكانية برامج عفو عن عناصر لحماس ترغب في التخلي عن سلاحها ووقف أنشطتها العسكرية.

وكشف مسؤولان أميركيان في وقت سابق من الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يختار بنفسه أعضاء مجلس السلام"، الذي سيلعب دورا رئيسيا في إدارة قطاع غزة.

وكشفا أنه "تم إرسال دعوات للمشاركة في المجلس، الأربعاء".

كما أوضح المسؤولان أنه "يوجد ‌العديد ⁠من البلدان المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في ‌غزة، وسنعلن عنها ‌في الوقت ⁠المناسب".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء حرب غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه عناصر أساسية من المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف التام لإطلاق النار، غير مكتملة.

وتعرضت المرحلة الأولى من خطة ترامب لسلسلة من العقبات، مثل الغارات الإسرائيلية على غزة التي قتلت مئات الأشخاص، وعدم إعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي حتى الآن، وتأخير إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وبالمضي قدما في المرحلة الثانية، سيتعين على الولايات المتحدة وشركائها في الوساطة مواجهة تحديات أكثر تعقيدا، تتمثل في نزع سلاح حماس، التي ترفض ذلك، ونشر قوة حفظ سلام دولية.

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية، وقال إنها "تؤسس إدارة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين في غزة، وتطلق عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار".

وذكر بيان مشترك للوسطاء، مصر وقطر وتركيا، أن اللجنة الفلسطينية ستضم 15 عضوا، وسيرأسها علي شعث، وهو نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، وكان مسؤولا عن تطوير المناطق الصناعية.