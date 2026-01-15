وأظهرت لقطات من الموقع، حركة طيران ضعيفة للغاية في أجواء إيران، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لإيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ أواخر العام الماضي.

وكانت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أعلنت، الأربعاء، أن الطائرات التابعة لفروعها ستتجنب المجال الجوي في إيران والعراق حتى إشعار آخر.

وتضم "لوفتهانزا" مجموعة واسعة من الشركات، أبرزها "إيتا إيرويز"، و"سويس"، و"ديسكوفر"، و"يورووينغز".

وأوضحت الشركة في بيان أن طائراتها ستتجنب العبور في أجواء كل من إيران والعراق "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أنها ستسير رحلات صباحية فقط إلى إسرائيل والأردن حتى الإثنين، مما يعني أن الطواقم ستعود مباشرة بعد الهبوط، مع التطرق إلى احتمال إلغاء بعض الرحلات.